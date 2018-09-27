نورت الرياض بقدوم ملكنا.. اسمه تفاصيل الفخر واختصاره

المواطن - الرياض

استبشر أهالي منطقة الرياض بوصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، قادمًا من المدينة المنورة.

ودشن مغردون وسمًا بعنوان “نورت الرياض بقدوم ملكنا”، حيث انهالت عبارات الترحيب بملك الحزم والعزم.

وعلق نواف بن سعد آل سعود على الوسم بأبيات شعرية قال فيها:

سلمان حُر فيه لين ونزاره

.. يخاف منه المجرم ويامن الذال

هو نور نجد اللي ما يخفر ذماره

.. جاها وهي جت له على كل منوال

اسمه تفاصيل الفخر واختصاره

.. جميل فعله سيدي صعب ينطال

وغرد آخر قائلا: “يا هلا وغلا أرحب يا أبا فهد أرحب، نورت المملكة كلها بعودتك، أطال الله عمرك وحفظك من كل مكروه، ونفع بك الأمة الإسلامية و الإسلام، وأدامك الله محبًا ونافعًا لشعبك ومحبين لك ولولي عهدك، هلا بملكنا ملك الحزم والعزم والوفاء والعطاء يا هلا”.

وقال ماجد الروقي: “ابتسم وجه الرياض ونورت نجد العذية، وفاض دمع الشوق في جدة ومكة والمدينة، سيدي ما يشبهك غير المزون الموسمية، من تجيها تبتسم واللي تغادرها حزينة”.

وغرد آخر بقوله :

يا مرحبا حييت يا طير حوران

حلال صعبات الأمور العصية

أخو فهد وأبو فهد ذرب الإيمان

كفك على الطالة لها مقدرية

حر(ن) شلع مابين راس(ن) وجنحان

صيدك سمان ونظرتك صيرمية

وغردت مطيرية بقولها “لبى والله أبا فهد ينور كل مكان يجيه، ودنا يكون بجدة عندنا، والله منورها

يا بختكم يا أهل الرياض فيه، الله يطول في عمره ويحفظه”.