نوكيا تنافس بكاميرا خماسية غير مسبوقة في هاتفها الجديد

المواطن - متابعة

تحاول شركة “إتش إم دي غلوبال” الفنلندية القيام بثورة في مجال الهواتف الذكية، حيث قالت تقارير إعلامية: إنها تعمل حاليًّا على كاميرا خماسية غير مسبوقة ستكون متوفرة في هاتف نوكيا الجديد.

وبحسب موقع “ذا فيرج”، هاتف نوكيا المقبل، الذي سيعمل بنظام أندرويد، قد يتوفر لأول مرة في تاريخ الهواتف على 5 كاميرات.

وأظهرت صور مسربة، يزعم ناشرها أنها لهاتف نوكيا الجديد، 5 عدسات بنفس المقاس على شكل دائرة، تتواجد كلها على ظهر الهاتف.

ولم تعلق “إتش إم دي” على الصورة المسربة، وهو ما يشير إلى أن الصورة قد تكون صحيحة.