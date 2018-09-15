نيابة عن ولي العهد.. رئيس الأركان يحضر احتفالات المكسيك بذكرى الاستقلال

المواطن - واس

نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي إلى الولايات المتحدة المكسيكية، في زيارة رسمية لحضور الاحتفالات بالذكرى 208 لبداية حركة الاستقلال المكسيكية.

والتقى الفريق الرويلي خلال الزيارة، وزير الدفاع الوطني بالمكسيك الفريق الأول الركن سلفادور سينفويغوس سيبيدا، ورئيس هيئة أركان الدفاع الوطني بالمكسيك الفريق الأول الركن اليخندرو سافيدرا هيدنناديسفي، وذلك بمقر وزارة الدفاع الوطني بالمكسيك.