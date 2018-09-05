نيسان تستدعي 165 ألف سيارة بها خلل يُسبب الحوادث

المواطن - متابعة

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان استدعاء حوالي 165 ألف سيارة في الولايات المتحدة وكندا؛ بسبب وجود خلل في نظام الإشعال.

وأكدت الشركة أن الخلل يمكن أن يؤدي إلى توقف نظام الإشعال بمرور الوقت، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء السير، مما يمكن أن يسبب حوادث مرورية.

وتشمل عملية الاستدعاء طرز “جوكي” و”فورنتاير” و”سنترا” و”فيرسا” و”فيرسا نوت” و”ميكرا” و”إن في” و”إن في 200″ و”إن في تاكسي” إنتاج عامي 2017 و2018.

وقالت الشركة: إنها لم تتلقَّ أي تقارير عن وقوع حوادث بسبب هذا الخلل، وأنها قررت استدعاء هذه السيارات لفحصها وإصلاح الخلل من باب الاحتياط.