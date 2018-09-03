نيويورك تحتضن اجتماع تركي آل الشيخ المصيري الأول للنقل التلفزيوني .. وغدًا الحسم

المواطن - محمد سمعه

رأس المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، اجتماعًا اليوم الاثنين مع ممثلي شركة الاتصالات السعودية STC وصلة والشركة العالمية لمناقشة ملف النقل التلفزيوني.

وذكر الحساب الرسمي لقنوات KSA SPORTS أن تركي آل الشيخ ترأس في مدينة نيويورك الاجتماع، والذي عُقد أيضًا بحضور ممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين.

ويذكر أن تركي آل الشيخ كان علق على النقل التلفزيوني لمباريات الدوري السعودي عبر حسابه في تويتر قائلًا: النقل والتعليق الله بالخير.. الاثنين لنا وقفة.

وكان المستشار تركي آل الشيخ بجانب الجماهير السعودية قد أعربوا عن دهشتهم بسبب تأخر شركة STC عن إعلان كيفية نقل مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المنتظر عقد اجتماع آخر بين تركي آل الشيخ وممثلي شركة STC ورابطة دوري المحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم وصلة غدًا الثلاثاء لوضع اللمسات النهائية وغلق ملف النقل التلفزيوني بالكامل.