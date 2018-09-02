هارون كمارا .. الجوهرة السمراء التي رفض القادسية التفريط فيها

المواطن - مروة نبيل

هارون كمارا واحد من أبرز المهاجمين الصاعدين في الوقت الحالي، حيث نجح لاعب المواليد في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية والمنتخب السعودي الأولمبي.

وقرر المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي ضم هارون كمارا إلى قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تمهيدًا لخوض مباراة بوليفيا الودية، في إطار استعدادات الأخضر لبطولة كأس آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات، شهر يناير المقبل.

ويُعد هارون كمارا سيراليوني الجنسية من مواليد السعودية، ويبلغ 20 عامًا، حيث إنه مواليد الأول من يناير عام 1998، وظهر بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الموسم الماضي، حيث شارك في 7 لقاءات بالدوري، مباراة في الكأس.

ونجح هارون كمارا في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، ولم يُسجل الجوهرة السمراء في الكأس، ليخطف أنظار الفرق الكبرى التي أبدت رغبتها في ضمه.

وحاول الهلال والاتحاد ضم هارون كمار من نادي القادسية خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن إدارة الفريق القدساوي تمسكت بالجوهرة السمراء؛ وطلبت مبالغ مالية كبيرة مقابل الاستغناء عنه.

ويُشارك هارون كمارا مع المنتخب السعودي الأولمبي بشكل مستمر، وظهر بمستوى مميز معه، وقاد الأخضر مؤخرًا إلى ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية “أسياد جاكرتا”، بعد تسجيله لهاتريك في شباك المنتخب الصيني، قبل أن يودع البطولة أمام اليابان.