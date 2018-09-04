هبوط أسهم فيسبوك ونايكي يهوي بالبورصة الأمريكية

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فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة يوم الثلاثاء في أولى جلسات التداول في سبتمبر، مع تراجع أسهم ثقيلة مثل نايكي وفيسبوك، بجانب المخاوف المرتبطة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 48.75 نقطة، أو ما يعادل 0.19 بالمائة، إلى 25916.07 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.56 نقطة، أو 0.16 بالمائة، إلى 2896.96 نقطة فيما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 21.58 نقطة، أو 0.27 بالمائة، إلى 8087.96 نقطة.