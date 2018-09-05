هبوط حاد جديد للعملة الإيرانية : فوق 150 ألف ريال للدولار!

المواطن - متابعة

استمر الريال الإيراني في هبوطه الحاد ليسجل مستوى قياسيًا منخفضًا أمام الدولار في السوق غير الرسمية اليوم، فوق 150 ألف ريال للدولار، مقارنة مع مستوى 138 ألف ريال المسجلة أمس الثلاثاء.

وبحسب مواقع إيرانية رصداً لأسعار الصرف في السوق غير الرسمية ومنها BONBAST.COM وBAZAR360.COM، يأتي هذا التراجع في وقت تشهد العملة الإيرانية تقلبات حادة، مع إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران، ما أدى إلى انخفاض كبير في الصادرات الإيرانية.

ولم تجد حتى الآن جهود السلطات الإيرانية لمنع تراجع الريال والمضاربة من خلال تحديد سعر الصرف، والتهديد بالتحرك ضد المتعاملين في السوق السوداء.