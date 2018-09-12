هبوط يحبس الأنفاس بعد انفجار إطارات طائرة مصرية

المواطن - متابعة

انفجرت إطارات طائرة مصرية أثناء هبوطها على مدرج مطار بلغراد في صربيا اليوم الأمر الذي هدد حياة الركاب لكن طاقم الطائرة تمكن من الهبوط والثبات على المدرج رغم الحادث.

وأشارت شركة مصر للطيران إلى أن الطائرة من طراز بوينغ 737/800 كانت في رحلة خاصة تحمل رقم 3100 إلى مطار بلغراد، لأن الشركة لا تسير رحلات منتظمة إلى تلك الوجهة.

وأشارت شركة مصر للطيران إلى أن قائد الطائرة فوجئ بتلف الإطارات أثناء الهبوط، وتمكن من الحفاظ على مسار الطائرة على المدرج دون انحرافها.

وأكدت الشركة أن التلفيات أصابت إطارات الطائرة فقط، وأنه تم إغلاق المدرج لسحب الطائرة للصيانة، وقالت المصادر إنه جار التحقق من أسباب الواقعة وتجهيز الطائرة للعودة.