هتان باهبري يعتذر: خانتني المفردات

المواطن - مروة نبيل

أثار هتان باهبري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب حالة من الجدل، بسبب تصريحاته بشأن الفيحاء، عقب المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة.

وقال هتان باهبري بعد مباراة الشباب والفيحاء، إن “الليوث ليس محطة عبور.. واستطعنا أن نكسر خشمك”، وذلك ردًا على تصريحات المركز الإعلامي للفريق البرتقالي الذي أكد أنهم سيفوزون على نادي الشباب.

وحرص هتان باهبري على الاعتذار عن تصريحاته التلفزيونية تجاه نادي الفيحاء، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب هتان باهبري على “تويتر”: “أتقدم بالاعتذار للجميع إن فهم تصريحي بشكل خاطئ أو خانتني المفردات الأمر كان ردة فعل لتنافس في نطاق كرة القدم مع كامل التقدير والاحترام لنادي الفيحاء وجميع منسوبيه”.

وعلى الرغم من اعتذار هتان باهبري عن تصرفه، إلا أنه من المتوقع أن تصدر لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة تجاه لاعب نادي الشباب بعد تصريحاته التلفزيونية التي حملت إساءة لنادي الفيحاء.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ قد أبدى استغرابه من تصريحات هتان باهبري وقال: “ما فعله لاعب المنتخب ونادي الشباب هتان فعل لا يمثل عاداتنا وتقاليدنا … من المعيب أن يمر الموضوع مرور الكرام !”.