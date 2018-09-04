هجر يُبكي أبها .. وضمك يُلقن الجيل درسًا قويًّا .. والعين يخطف فوزًا بشق الأنفس

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي هجر من الفوز على نادي أبها بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم.

وخلال الشوط الأول من مباراة هجر وأبها، حاول الفريقان تكثيف الضغط الهجومي؛ وذلك أملًا في تسجيل الهدف الأول في المباراة والتخلص من التعادل السلبي.

لم يحدث أي جديد حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني استفاق نادي هجر وتمكن من تسجيل هدفين، لينجح في الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث.

وفي الجولة ذاتها نجح نادي ضمك في الفوز على نادي الجيل بهدف نظيف في مباراة أدارها عبدالرحمن السلطان تحكيميًّا.

وسجل ضمك هدف فوزه بالمباراة في الشوط الأول من عمر اللقاء.

أما نادي العين فنجح في خطف فوز بشق الأنفس على حساب الطائي بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم العين في الشوط الأول ثم تعادل الطائي في الشوط الثاني.

وخطف العين بعد ذلك هدف الفوز ليحقق ثلاث نقاط غالية في مشواره ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.