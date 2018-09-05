هجوم الاتفاقيين في أيدٍ تونسية أمينة

المواطن - محمد سمعه

شعر جمهور نادي الاتفاق بالقلق الكبير، وذلك بعد إصابة المهاجم هزاع الهزاع في الفترة الأخيرة وغيابه عن مباريات الفريق.

وفي الفترة الحالية لا يزال اللاعب هزاع الهزاع يخضع للعلاج للشفاء من الالتهاب والذي يعاني منه في الفترة الحالية بالركبة.

وخلال فترة إصابة هزاع الهزاع، وغيابه سيتجه المدرب الأوروغوياني ليوناردو راموس للاعتماد على المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف خلال الفترة المقبلة ومع بداية مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدم فخر الدين بن يوسف أداء إيجابي وأكثر من رائع مع منتخب تونس في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، على الرغم من خروج منتخب تونس من الدور الأول في البطولة.

وكان فخر الدين بن يوسف انضم لنادي الاتفاق في شهر يناير الماضي قادمًا من نادي الترجي التونسي، ونجح اللاعب في التألق بشكل كبير مع الاتفاق وقدم مستوى طيبًا.

يذكر أن نادي الاتفاق كان سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي الرائد بهدف لكل فريق، حيث سجل لنادي الاتفاق محمد مرزوق الكويكبي، بينما سجل لنادي الرائد اللاعب صالح الشهري.

ومن المقرر خوض الاتفاق مباراته المقبلة في كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام فريق الباطن.

وكان نادي الاتفاق احتل المركز الرابع في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 36 نقطة من عشرة انتصارات وستة تعادلات وعشر هزائم.