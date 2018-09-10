هجوم يستهدف مقر المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في طرابلس

المواطن - متابعة

سُمعت صباح اليوم، أصواتُ انفجارات مدوية عند مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس، فيما بدأت عملية أمنية في المبنى.

وتصاعدت الأدخنة بمحيط المقر وقال مسؤولون أمنيون إنهم يحاولون التعامل مع مسلحين يعتقد أنهم هاجموا المبنى.

واتخذت قوات الأمن مواقع حول المقر في وسط طرابلس وطوقت الطرق المحيطة به، بحسب “رويترز”.

وأكد شاهد عيان أن سيارات إسعاف تواجدت بكثافة في الموقع، وقال موظف في فندق قريب من مقر المؤسسة الوطنية للنفط إنه سمع دوي نحو 5 انفجارات.

وشهدت طرابلس اشتباكات بين فصائل مسلحة متناحرة أوائل الشهر الجاري كما تتعرض العاصمة لهجمات متشددين من حين لآخر.

وفي مايو، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم عنيف على مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس.