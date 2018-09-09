هدف يعلن توفر 95 وظيفة بشركة لارسن آند توبرو المحدودة

المواطن - الرياض

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) فرع ينبع بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بينبع عن توفر 95 وظيفة شاغرة للعمل بشركة لارسن آند توبرو المحدودة.

وسوف تبدأ المقابلة الشخصية اليوم الأحد الموافق 2018/09/09م ويوم الاثنين الموافق 2018/09/10م من الساعة 2:00 ظهراً إلى الساعة 8 مساءً، للعمل بمسمى (لحام أنابيب، فني كهربائي، فني أنابيب، فني ميكانيكي، مساعد مخزن، عمّال وحفارون)، لحملة الدبلوم في نفس التخصص أو الثانوية العامة مع خبرة سنة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- لحام أنابيب.

2- فني كهربائي.

3- فني أنابيب.

4- فني ميكانيكي.

5- مساعد مخزن.

6- الحفارون / العمال.

موعد المقابلة الشخصية:

– الأحد الموافق 2018/09/09م ويوم الاثنين الموافق 2018/09/10م من الساعة 2:00 ظهراً إلى الساعة 8 مساءً.

موقع المقابلات الشخصية للوظائف المعلنة: بمقر الغرفة التجارية بينبع.

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