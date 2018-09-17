هذا اللاعب أول محترف سعودي في إفريقيا

المواطن - الرياض

أصبح الشاب خالد اللزام أول لاعب سعودي يحترف للعب في الملاعب الإفريقیة، بعد انضمامه لنادي البنزرتي التونسي بعقد يمتد لثلاث سنوات.

ونشر اللاعب خالد اللزام على حسابه الرسمي صورة له مع مسؤولي فريق البنزرتي بعد توقیع عقد انتقاله إلى الدوري التونسي.

ووقع اللزام (19 عاماً) الذي يلعب في مركز المھاجم الصريح أول عقد احترافي له مع الحزم العام الماضي.

وسبق أن انضم اللاعب خالد اللزام إلى معسكر المنتخب السعودي للشباب بالطائف في يولیو 2017.