هذا موعد مؤتمر أبل وطريقة مشاهدته

المواطن - متابعة

يترقب الملايين حول العالم مؤتمر أبل اليوم الأربعاء للكشف عن هواتف أيفون الجديدة.

ومن المتوقع أن يُكشف خلال مؤتمر أبل عن 3 أحجام مختلفة للهاتف، بالإضافة إلى الجيل الرابع من ساعة أبل الذكية، وعد من الملحقات المميزة للشركة العالمية.

ويستطيع المهتمون متابعة مؤتمر أبل الذي يقام في تمام الثامنةً مساء اليوم على مسرح ستيف جوبز في مبنى آبل بارك في كوبرتينو عبر عدة طرق.

وأبرز طرق متابعة مؤتمر أبل عن طريق البث الحي على موقع أبل من خلال الرابط التالي هنا باستخدام:

– متصفح سفاري على أي هاتف آيفون يعمل بنظام التشغيل iOS 10.0 أو أحدث.

– متصفح سفاري على أي كمبيوتر يعمل بنظام macOS Sierra 10.12 أو ما بعده.

– متصفح مايكروسوفت إيدج على نظام التشغيل ويندوز 10.

– الإصدارات الحديثة من Chrome أو Firefox على نظام التشغيل Linux

– الجيل الثاني أو الثالث من تلفزيونات أبل الذكية Apple TV، مع نظام تشغيل 6.2 أو أحدث

– الجيل الرابع من Apple TV.

وبحسب تقرير سابق لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الشركة العملاقة ستُطلق خلال مؤتمر أبل ثلاثة هواتف جديدة.

ووفقاً للتقرير فإن خلال مؤتمر أبل سوف تُطلق النسخة التي تأتي شاشتها بمساحة 6.5 بوصة، والمعروفة برمز “بلس”، اسم “أيفون XS Max”، في حين قد تُطلق على النسخة ذات المساحة الأمامية بمقدار 6.1 بوصة اسم أيفون Xr، فيما سيُطلق على النسخة الأخيرة بحجم 5.9 بوصة اسم “أيفون XS”.

يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه تقارير منفصلة إلى أن شركة أبل قد تتخلى عن فكرتها في إدخال مُعرّف اللمس داخل هواتفها الذكية، وذلك لحساب التقنية الجديدة لبصمة الوجه، والتي ستعتمدها الشركة الأمريكية في هواتفها الذكية خلال الفترة المقبلة.

وظلت بصمة الأصبع هي الأداء الرئيسية لقفل الأمان والتعريف بمستخدم الهاتف، غير أن أبل طورت تلك التقنية لتشمل الوجه بالكامل، بحيث يكون الجهاز قادراً من خلال مستشعرات وحساسات دقيقة على تمييز مستخدمة الأصلي.

وتُرجح تقارير إعلامية أن يكون أيفون XS الجديد هو المفاجأة في مؤتمر أبل وذلك على غرار ما تم العام الماضي.

وكان الجمهور في انتظار أيفون 8 خلال العام الماضي، غير أن الشركة الأمريكية العملاقة فجرت مفاجأة بالكشف عن أيفون X الشهير.