هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر بالقرب من ظهران الجنوب

المواطن - ظهران الجنوب

سجلت محطات الرصد بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية صباح اليوم الأحد في تمام الساعة 07:29:10 بتوقيت المملكة جنوب مدينة ظهران الجنوب.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أباالخيل أن الهزة التي تم رصدها بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر وتقع شمال غرب الأراضي اليمنية جنوب مدينة ظهران الجنوب بمسافة تبعد 70 كم.

وقال إن بعض سكان المدن القريبة قد شعروا بها ولم تؤثر الهزة على أي من المناطق في جنوب المملكة، مرجعاً سبب هذه الهزة لوجود صدوع منتشرة بالمنطقة.