هزة أرضية متوسطة تضرب مناطق شرق العراق

هزة أرضية متوسطة تضرب مناطق شرق العراق

2018/09/01
الساعة 2:04 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - واس

ضربت هزة أرضية متوسطة القوة مناطق شرق قضاء خانقين في محافظة ديالي شمال شرق بغداد صباح اليوم، بحسب بيان لهيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية.

وذكرت الهيئة في بيانها أن مراصدها الزلزالية سجلت الساعة 8:31 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي, هزة أرضية بقوة 4,5 درجات على مقياس ريختر المكون من 9 درجات, موضحة بأن موقع الهزة يبعد 18 كم شرق قضاء خانقين، و12 كم جنوب شرق منفذ المنذرية الحدودي مع إيران.

وأشارت إلى أن سكان المناطق القريبة خاصة في قضاء خانقين شعروا بالهزة, التي لم يُبلغ عن وقوع إصابات بشرية جراء الهزة باستثناء بعض الأضرار المادية الطفيفة.


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