هطول أمطار رعدية على 8 مناطق غداً

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق في المملكة، غدًا الجمعة.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي إنَّ مرتفعات مناطق “جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة” ستتأثر باستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأشارت، إلى أنَّ السماء تبقى غائمة جزئيًا إلى غائمة، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق “حائل، الجوف، تبوك” في حين تكون نسبة الرطوبة عالية على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.