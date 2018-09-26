هطول أمطار على أجزاء متفرقة من مكة المكرمة

المواطن - مكة المكرمة

شهدت منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة، فيما باشرت فرق الدفاع المدني مواقع هطول الأمطار.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وعلى إثر الأمطار التي هطلت مساء اليوم الأربعاء تم تطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الحالات المطرية، حيث تم نشر الوحدات في الميادين المحددة مسبقًا احترازيًّا ونشر دوريات السلامة ووحدات الإطفاء والإنقاذ على أنحاء العاصمة المقدسة، وقد تراوحت الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من العاصمة المقدسة مثل الشرائع والشهداء ومركز الزيماء الإداري.

وأضاف الشريف أنه لم ينجم عن الأمطار أي حوادث أو إصابات في الأرواح ولله الحمد.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية أو أي تجمعات للمياه والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، متمنين السلامة للجميع.