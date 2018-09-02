هكذا استعدت مدارس أحد رفيدة لاستقبال طلابها في بداية العام الدراسي

المواطن- فهد القحطاني- أحد رفيدة

استقبلت مدارس تعليم البنين والبنات بمحافظة أحد رفيدة ومراكزها اليوم طلابها وطالباتها لبدء اليوم الدراسي الأول للعام ١٤٣٩ه_ ١٤٤٠ه_ بعد قضاء إجازة ممتعة ليعودوا إلى مقاعد الدراسة بفرحة وشوق بلقاء معلميهم ومعلماتهم تطلعاً إلى الأمل المستقبلي الذي يتمنون تحقيقه في حياتهم العلمية.

وقد تم انطلاق الطلاب اليوم وأخذوا أماكنهم وتم توزيع المناهج عليهم كذلك تم تهيئة طلاب وطالبات الصف الأول الجدد والعمل على تقديم الهدايا لهم من قبل معلميهم لتعويدهم وجذبهم على حب المدرسة، متمنين لجميع الطلاب والطالبات وكل الطواقم العلمية التوفيق.

