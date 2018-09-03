هكذا استعدت مدرسة بئر الغنم الابتدائية بمحافظة بدر للعام الجديد

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_بدر

أقامت ابتدائية مدرسة بئر الغنم الابتدائية بمحافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة احتفالاً بمناسبة العام الدراسي الجديد، وكان في استقبال الطلاب قائد المدرسة الأستاذ حويمد حماد الصبحي ورحب بهم في العام الدراسي الجديد، وسأل الله التوفيق لأبنائنا الطلاب وحثهم على البذل والعطاء.

كما رحب الصبحي بالطلاب المستجديين بالصف الأول وأولياء أمورهم.

ومن جهة أخرى تم توزيع المقررات الدراسية الجديدة على جميع طلاب الفصول من الثاني إلى الصف السادس، حيث انطلق العام الدراسي بجد ونشاط في ظل حرص القيادة الحكيمة على توفير وسائل التعليم المختلفة والعمل على تطويرها.