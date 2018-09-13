هكذا رد مدير جامعة شقراء على طالب يسأل عن عدم وجود أساتذة سعوديين

المواطن - الرياض

علق أ. د. عوض بن خزيم الأسمري، مدير جامعة شقراء، على سؤال طالب في الجامعة يستفسر عن عدم وجود أساتذة سعوديين يقومون بالتدريس في المسار الصحي الذي يَدرُس فيه الطالب .

وجاء رد مدير جامعة شقراء بقوله: إنه لم يحدث أن جاءه أستاذ سعودي في تخصص معين تنطبق عليه الشروط وتم رفضه، سواء في مجال التخصص الصحي أو تخصص الهندسة على سبيل المثال.

وأضاف الأسمري موجهًا حديثه للطالب عن السبب في ذلك بقوله: “السبب أنت”، هذا المعلم الذي جاء ليدرس في جامعة شقراء “جاء من جامعة، وشخص متميز، وتنطبق عليه الشروط”.

وأكد الأسمري أنه يرفض تمامًا هذه النغمة العنصرية، موجهًا حديثه للطالب، عندنا عدد قليل من السعوديين المتميزين يذهبون إلى الرياض وجدة، وإذا جاء إلى هنا لا يجد مدارس عالمية لأبنائه، حتى الطلاب المتميزين يذهبون إلى الرياض وجامعة الإمام باستثناء بعض التخصصات، خلونا نكون صادقين.

#فيديو 🔴

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شاهد رد مدير #جامعة_شقراء أ.د عوض بن خزيم الأسمري على طالب في الجامعة يستفسر عن عدم وجود أساتذة سعوديين يقومون بالتدريس في المسار الصحي الذي يَدرُس فيه الطالب !!.

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.#التعليم#وزارة_التعليم

. pic.twitter.com/EwOOgtKmxk — خبر عاجل (@AjelNews24) September 12, 2018