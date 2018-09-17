هكذا سيخسر البشر نصف وظائفهم حول العالم في 2025

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

حذر المنتدى الاقتصادي العالمي، من أن فقدان الوظائف البشرية لصالح الروبوتات المدعمة بمستويات رفيعة من الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القليلة المقبلة.

المنظمة غير الربحية والتي تتخذ من سويسرا مقرًا لها، أكدت أن أكثر من نصف الوظائف التي تعتمد على العنصر البشري ستُفقد بحلول عام 2025، حيث تتوقع المنظمة أن تحتل الروبوتات أكثر من 75 مليون وظيفة حول العالم في 2022، وذلك حسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت المنظمة: “سيتم إنشاء ما يصل إلى 133 مليون وظيفة جديدة بواسطة الآلات في ذلك الإطار الزمني، وسيتعين على البشر تجديد المهارات لمواكبة “التحول الزلزالي” في طريقة عملنا مع الآلات”.

وأضافت: “على الرغم من حدوث اضطراب واسع النطاق، فإن ظهور الماكينات والروبوتات والخوارزميات يمكن أن يكون له بالفعل تأثير إيجابي على العمالة البشرية”.

وتشتهر المنظمة الشهيرة بأنها الجهة المُنظمة لمنتدى دافوس السنوي، والذي يستضيف الأثرياء والسياسيين وقادة الأعمال في سويسرا.

ويستند تقرير “مستقبل الوظائف لعام 2018″، وهو الثاني من نوعه، إلى دراسة استقصائية للمديرين التنفيذيين الذين يمثلون 15 مليون موظف في 20 دولة حول العالم.