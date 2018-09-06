هل النقطة السوداء بحافظة الشاي مؤشر على السرطان؟

هل النقطة السوداء بحافظة الشاي مؤشر على السرطان؟

2018/09/06
الساعة 9:44 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات أن وجود الأسبستوس في حافظة الشاي “زمزمية الشاي أو ترمس الشاي” شائعة قديمة منذ ٤ سنوات.

وأضاف الخضيري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنَّ النقطة السوداء بالحافظات هي نقطة شفط الهواء ولحام طبقة الزجاج العازل ولا علاقة لها بالأسبستوس أبدًا.

وأشار الخضيري إلى أن “هذه النقطة ليست دليلًا على أن حافظة الشاي مسرطنة وسبق قبل ٤ سنوات إيضاح ذلك”.


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