هل تريد أن يحبك الله؟.. إليك نصيحة عائض القرني

هل تريد أن يحبك الله؟.. إليك نصيحة عائض القرني

2018/09/24
الساعة 11:10 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قدم الشيخ عائض القرني نصيحة مهمة إلى المسلمين تساعدهم على أن يحبهم الله تعالى.

وقال القرني: “هل تريد أن يُحبك الله؟”، مجيبًا: “عليك بالحلم وكظم الغيظ لتنال محبة رب العالمين فقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لِلأَشَجِّ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ”.

وتابع: “إذا سمعت الأذان، ألقِ قلمك، اختم الاجتماع، أَنْهِ الجلسة، انتهى الأمر، الله أكبر من كل شيء، اترك الدنيا ومن فيها واقصد ملك الملوك: لا إله إلا هو كل شيء هالك إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ”.


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