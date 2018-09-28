هل تستقبل رسائل غريبة على واتساب؟.. إليك السبب!

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

يعكف تطبيق التراسل الفوري واتساب على إتاحة تقنية جديدة تسمح للشركات المختلفة التواصل بشكل مباشر مع العملاء المعنيين بشأن خدماتهم أو سلعهم عبر واتساب.

وكشف بريان أكتور، الشريك المؤسس للتطبيق، خلال حواره مع مجلة فوربس الأميركية، أن وسائل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتربح من واتساب، شملت منح ميزة تقنية للشركات للحديث بشكل مباشر مع العملاء وعرض خدماتهم الإعلانية دون وساطة من جانب فيسبوك.

وقال بريان: إن تلك الميزة بدأت تجربتها بشكل ضيق على عدد من الحسابات النشطة في العالم، إلا أنه لم يتم تفعيلها بشكل رسمي وكامل.

وأوضح أن تلك الميزة تسمح للشركات في التواصل بشكل مباشر مع العميل، وذلك عن طريق رسائل تشمل إعلانات واضحة عن المنتجات والخدمات والسلع التي يقومون بإنتاجها.

ويُتاح للعميل- وفقًا لضوابط واتساب- الرد بأي شكل على الرسالة، بما في ذلك الإبلاغ عنها أو التشكيك في صحتها، خاصة وأن واتساب لم يُقر تلك التقنية بعدُ.

ويُجري تطبيق التراسل الفوري واتساب، مجموعة من التعديلات الرئيسية على خدماته، والتي قد ينتج عنها حذف كامل لكافة الصورة ومقاطع الفيديو القديمة من صفحات الدردشة الخاصة.

التطبيق المملوك لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أنه بصدد اتباع وسيلة جديدة لحفظ البيانات المختلفة، مستخدمًا جوجل درايف، وهي مساحة التخزين التي يتيحها محرك البحث الأشهر عالميًّا لمستخدميه.

ومن شأن هذه الوسيلة التقنية الجديدة عدم إبقاء المواد مثل الصور والرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو على صفحات الدردشة، حيث سيقوم واتساب بتخزينها على جوجل درايف لاسترجاعها وقت الحاجة، وهو ما يعني أنها لن تبقى على ذاكرة الهاتف الذكي كما هو معتاد.