هل تفشل صفقة انتقال عمر خربين إلى بيراميدز؟

المواطن - مروة نبيل

باتت صفقة انتقال السوري عمر خربين نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى صفوف بيراميدز مهددة بالفشل، بعد قرار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، بالانسحاب من الاستثمار في مصر.

وأعلن تركي آل الشيخ انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر، بسبب الهجوم الذي تعرض له من قبل جماهير النادي الأهلي خلال مباراة حوريا الغيني في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت تقارير صحفية أن تركي آل الشيخ تحرك لسحب استثماراته بشكل رسمي، على أن يجلب عروضًا لنجوم فريقه المصري في السعودية والدوريات الأخرى، الأمر الذي قد يُصعب من إمكانية انتقال عمر خربين إلى نادي بيراميدز.

وسبق أن أعلن نادي بيراميدز المُنافس في الدوري المصري لكرة القدم، تعاقده مع السوري عمر خربين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بعد حصوله على موافقة مجلس إدارة نادي الهلال.

وكانت الجماهير الهلالية قد أبدت غضبها من الموافقة على رحيل عمر الخربين المتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا الموسم الماضي، إلا أن رئيس الزعيم، الأمير محمد بن فيصل، فسر سبب إعارته بأن طريقة المدرب جورجي جيسوس لا تُناسبه ولا يوجد تفاهم بينهما.