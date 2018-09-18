هل حطمت اختبارات قياس أحلام الشباب في القبول بالجامعات.. قصص واقعية

المواطن - الرياض

يعاني الكثير من طلاب الثانوية مع اختبارات قياس بحثاً عن الطريق الموصل للجامعة، حيث تصطدم أحلام الشباب باختبارات قياس كحائط منيع ينبغي على كل طالب عبوره وصولاً إلى أسوار الجامعة التي يرغب في الالتحاق بها.

والعجيب أن الكثير من الطلاب حتى بعد اجتياز اختبارات قياس يفاجأ بأن الجامعة أغلقت أبواب القبول، والبعض الآخر وضع تقييم خاص به ومعايير خاصة للقبول، ما دعا البعض للتساؤل عن فائدة اختبارات قياس إذن، ولماذا ضياع هذه الشهور والسنوات مع اختبارات قياس.

تحديات وقصص واقعية

وفي هذا السياق علق الكثير من الطلاب وخريجي الجامعات بسرد قصص واقعية عن واقع تجربتهم مع قياس والتحديات التي واجهوها للالتحاق بالجامعة أو الحصول على درجة تؤهلهم للالتحاق بدرجات دراسية أعلى بعد الجامعة.

وكان المركز الوطني للقياس، في هيئة تقويم التعليم، قد نشر بالأمس، عبر موقعه الإلكتروني تقريراً مفصلاً عن أداء المختبرين، في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي، وذلك بأسلوب تفاعلي إحصائي حديث، يتيح التعرف على تفصيلات دقيقة لمستوى أداء المختبرين حسب المنطقة والإدارة والمدرسة عبر هذا الرابط (هنا).

إحباط جيل كامل

وعلق راشد الخمسان على هذا التقرير بقوله: “الإحصائية تخوف … يجب البحث عن أسباب تأخر التعليم (بالقدرات) بالحدود الشمالية والجوف، بداية من إدارات التعليم، إلى الإشراف على المعلمين ، أما عقول الطلاب واستيعابهم واحد على مستوى المملكة”.

بينما علقت منى محمد على تجربتها مع قياس بقولها: “قياس حاجز ضد كل مواطن لانه ما يحدد نجاح ا وفشل اي شخصيه عقدتوها واحبطتوا جيل كامل، بتخبطات عشوائيه وانحرم الكثير الكثير من حق الدراسه الجامعيه بحجة قياس ، انتم حطمتو وضيعتو جيل كامل من مخرجات الثانويه”.

بينما سردت NOVA مشكلتها مع قياس واختبارات قياس بقولها: “السلام عليكم عندي استفسار انا اختبرت قياس 3 اختبارات ، اختبار بعد الثانوي للقبول الجامعي ، واختبار بعد البكالوريوس قدرات الجامعيين علشان الماستر ، واختبار قياس للارشاد المدرسي، لكن لما افتح صفحتي علشان اطبعهم م يطلع لي الا اول وحده ليه ؟؟ مع العلم ان نتيجتي فيهم فوق ال70 كلهم”.

ما الفائدة والجامعات تعتذر؟

وعلق آخر بقوله: “وش الفايده نحجز موعد وننتظر ونقرا ويجي الاختبار ونختبر قدرات وننتظر النتيجه ونفرح اننا حصلنا على 82 من اول مره، وبالاخير تعتذر جامعات الرياض والكليات التقنيه عن قبولنا”.

بينما علقت ملاك بقولها: “تم تعطيل القديمات بالوظائف التعليمية، وابعادهم عن التعيين، التربويات المجتازات بسبب السباق المحموم لرفع النقاط بفتح قياس للاعادة سنوياوشرطهم هو الاجتياز فقط، غير التربويات المجتازات لايتم ترشيحهم نهائي تم وضعهم بالأولوية الثانية دخول شكلي فقط بالرغم من استحقاقهم المستوى الرابع”.

بينما علقت صاحبة حساب النور بقولها: “ودنا بمكرمه ملكيه تفرج عنا هم العطاله تعبنا والله وبالله تربويات الى متى وحنا نطارد مع قياس وجميع شروط التعليم مجتازينها يعني لازم نطبق عشر سنين لازم نشوف الشيب عشان نتوظف الي بكبر جدتي ميته تبي التقاعد”.

ماذا تعرف عن قياس؟

اختبار قياس Qiyas (التقييم المدرسي اختبارات قياس قدرات طلاب المرحلة الثانوية والجامعية ) هي مجموعة اختبارات القبول للكلية في الجامعات السعودية ويقدمها الطلاب السعوديون في المرحلة الثانوية وقبل الالتحاق بالكلية وبعض الاختبارات بعد التخرج من الجامعة.

وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، الاختبارات متعددة منها اختبار القدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية واختبار التحصيلي يقيس الطلاب في المواد العلمية للأولاد واختبار القبول يقيس الطالبات في المواد العلمية، وهناك اختبار الكفايات في اللغة الإنجليزية وهو اختبار محلي للغة الإنجليزية تقريبي للتوفل، واختبار اللغة العربية وهو اختبار محلي للغة العربية لغير الناطقين بها، هذه الاختبارات البعض إجباري والبعض اختياري للقبول في الجامعات والكليات، وكل جامعة تشترط درجة محددة من أي اختبار قياس.