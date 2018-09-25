هل عدم تسديد الفاتورة المجمعة يوقف خدمات المنشأة؟

المواطن - الرياض

أكدت وزارة العمل أهمية سداد الفاتورة المجمعة في المهلة المحددة لها؛ حتى لا يتم إيقاف الخدمات عن العميل أو عن المنشأة بسبب الفاتورة.

جاء ذلك رداً من حساب خدمة العملاء التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على استفسار مواطن قال فيه: ” هل إذا لم يتم سداد الفاتورة المجمعة يتم إيقاف خدمات المنشأة، أم يتم إيقاف خدمات صاحب المنشأة؟ ” .

وقال حساب خدمة العملاء في رده : ” عزيزي العميل، إن آخر مهلة لسداد الفاتورة المجمعة 30 / 7 في حال لم يتم السداد سوف يتم إيقاف خدمات وزارة العمل من تاريخ 1 / 8 ” .

يُذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضعت في وقت سابق عدد من الحلول لسداد المقابل المالي للعمال الوافدين أو ما عُرف بـ”الفاتورة المجمعة”، شملت تمديد مهلة سداد الفاتورة إلى 6 أشهر، مع إمكان التقسيط على ثلاث دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات.

وأوضحت الوزارة أن الفاتورة المجمعة عبارة عن فروق المقابل للرخص المصدرة قبل الأول من يناير الماضي، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد هذا التاريخ، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي، أو نقل خدمات قبل الأول من يناير الماضي.

وتابعت أن احتساب المقابل المالي على الوافدين الموجودين فعلياً في المنشأة، بدأ من مطلع العام الحالي 2018.

وأكدت أن الفروق لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت فيها رخص العمل فترة تطبيق القرار.