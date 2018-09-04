هل يؤثر الالتزام المالي للمواطن على ترشحه في الإسكان ؟

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الإسكان أن الالتزام المالي للمواطن لا يؤثر على ترشيحه من قبل الوزارة، ولكن يجب ألا يكون الالتزام يؤثر على سداده للأقساط في حال تم ترشيحه.

وأوضحت التجارة، عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع لها بموقع “تويتر”، ردًّا على استفسار في هذا الشأن، أنه في حال تم الرفض من قبل الممولين بسبب الالتزام المالي فسوف يعود اسم الشخص إلى قوائم المستفيدين، وسوف يتم ترشيحه فور توفر المنتج المناسب له.

وقبل أيام أعلنت وزارة الإسكان ممثلة عن برنامج “سكني” عن إطلاق 4 مشاريع سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بإجمالي 6499 وحدة سكنية “تحت الإنشاء”، متعددة النماذج، وتضم عددًا من الخيارات السكنية كالفلل والتاون هاوس، والشقق، بمساحات وتصاميم متنوعة، وتتوزع على الرياض والخبر والطائف ورابغ.

وأوضحت الوزارة أنه تم إطلاق مشروع “مرسية” على أرض الوزارة شمال مدينة الرياض بمساحة تتجاوز 2.7 مليون متر مربع، حيث يعد المشروع مجمعًا سكنيًّا متكامل الخدمات والمرافق ويوفر 5590 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق، بمساحات وتصاميم متنوعة، وبمساحات بناء تتجاوز 320 مترًا مربعًا للفلل البالغ عددها 5018 فيلا بأسعار تبدأ من 649 ألف ريال، و190 مترًا مربعًا للشقق بأسعار تبدأ من 299 ألف ريال، كما يضم المشروع عددًا من المساجد والجوامع، وحدائق ومسطحات خضراء، إضافة إلى تخصيص نحو 30 موقعًا للمدارس بجميع المراحل، والمرافق الصحية، ومراكز تجارية متعددة.

وأشارت الوزارة إلى انطلاق مشروع “الفتح” في محافظة الطائف الذي يقع على مساحة تتجاوز الـ100 ألف متر مربع ويوفر 488 وحدة سكنية منها 477 شقة، و11 فيلا، وتصل مساحات الشقق إلى 306 أمتار مربعة، فيما تبدأ أسعارها من 360 ألف ريال، وتتضمن قائمة المشاريع مشروع “الشروق” في محافظة الخبر في المنطقة الشرقية، حيث يوفر 188 شقة بمساحات تصل إلى 194 مترًا مربعًا، وأسعار تبدأ من 460 ألف ريال.