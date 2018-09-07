هل يؤثر تكرار غلي الماء على الصحة؟

المواطن - الرياض

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على أن عملية إعادة غلي المياه لا تسبب أي أضرار على الكلى، مؤكدةً أن ما أشيع بأن إعادة غلي المياه يعمل على زيادة تركيز الأملاح وخفض نسبة الأكسجين غير دقيق.

ولفتت الغذاء والدواء إلى أنه لا توجد أي مخاطر صحية على المستهلك من خلال إعادة عملية غلي المياه، موضحة أن المياه في المملكة تخضع إلى عمليات مراقبة وفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الخليجية المعتمدة والمشتملة على حدود قصوى لتركيز الأملاح والمعادن الموجودة فيها.

وتابعت الغذاء والدواء أن ذلك يضمن عدم تجاوز تلك التراكيز المستويات الآمنة حتى في حال إعادة غلي الماء.

ويزعم البعض أن إعادة غلي المياه تعمل على زيادة تركيز الأملاح وخفض نسبة الأكسجين ما قد يسبب ضررًا على الكلى.