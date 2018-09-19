هل يؤثر دعم حساب المواطن على التأمينات؟

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن أنه برنامج منفصل عن أي برنامج آخر، ولا علاقة له بحساب التأمينات للمستفيد.

جاء ذلك ردًّا من البرنامج على مواطن وجه سؤالًا قال فيه: “يا شباب اللي يسجل راتب حساب بالمواطن هل ينقطع عنه التأمينات؟”.

ورد حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بتغريدة قال فيها: “برنامج حساب المواطن منفصل عن أي برنامج آخر، ولابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل لدى التأمينات الاجتماعية، وقد يؤثر على مقدار دعم حساب المواطن”.

يذكر أن حساب المواطن أعلن قبل أيام عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة العاشرة لمن لديه اعتراض على قيمة الدعم المقدم له، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: هنا

وأودع برنامج حساب المواطن الأسبوع الماضي، أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج، سلطان القحطاني، أن دفعة شهر سبتمبر شملت 3.6 مليون مستفيد رئيسي، و8.5 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12 مليون مستفيد وتابع. حيث حصل 49% من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل وبيَّن أن 945 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 930 ريالًا، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن في الدفعات العشر حوالي الـ22.6 مليار ريال.

وبيّن المتحدث أن الدفعة العاشرة من حساب المواطن تضمنت حوالي 821 مليون ريال كمخصص لدعم الكهرباء، فيما تجاوز المبلغ 7.9 مليار ريال كمخصص لدعم الكهرباء للدفعات العشر كاملة.