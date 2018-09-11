هل يرحل هتان باهبري عن الشباب؟

المواطن - مروة نبيل

قدم مجلس إدارة نادي الشباب، عرضًا لنجم الفريق الأول لكرة القدم، هتان باهبري، لتجديد عقده مع الليوث ووضعه فئة أولى، ولكن اللاعب لم يكشف عن موقفه النهائي من هذا العرض حتى الآن.

وأكدت تقارير صحفية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، هتان باهبري، يحاول كسب مزيد من الوقت، حتى الميركاتو الشتوي المقبل، نظرًا لتلقيه عدة عروض مميزة، حيث يحق له التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة الليوث.

ويخشى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، هتان باهبري، أن تتسبب الظروف المادية لليوث في عدم تلبية رغباته، لذلك قد يُفكر في الانضمام إلى فريق آخر سواء في الميركاتو الشتوي أو بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ويعيش هتان باهبري صاحب الـ26 عامًا، أفضل مراحله الكروية، حيث يُقدم مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، والمنتخب السعودي بعدما بات من الكتيبة الأساسية للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وكان هتان باهبري قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2016، بعقد يمتد ثلاث سنوات.