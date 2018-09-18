هل يسير الاتحاد على درب الشباب موسم 2010/ 2011؟

المواطن - مروة نبيل

تُمني الجماهير الاتحادية النفس باستعادة الفريق الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات خلال المباريات المقبلة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لهزيمتين متتاليتين في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث بدأ المسابقة المحلية بالخسارة أمام الشباب بهدف دون رد، قبل أن ينجح القادسية في الفوز عليه بثلاثية نظيفة.

وأطاحت ثلاثية القادسية بالمدرب الأرجنتيني رامون دياز من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وتذيل جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط.

وبدأت الجماهير تتساءل عن إمكانية تحقيق الفريق الأول لكرة بنادي الاتحاد لمركز متقدم في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعد البداية السيئة له.

ويُعد المركز الرابع هو أفضل مركز وصل إليه الفريق، وكان قد بدأ الموسم بالخسارة في أول جولتين من موسم في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، قد مُني بهزيمتين متتاليتين في منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2010/ 2011، ولكنه نجح في تصحيح المسار واحتلال المركز الرابع، وتأمل الجماهير الاتحادية أن يسير العميد على درب الليوث أو التفوق عليه.