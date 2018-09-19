هل يفقد كمبيوتر السيارة برمجته بعد فصل البطارية؟

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قد يضطر السائق إلى فصل بطارية السيارة لأسباب عديدة، منها بسبب حاجة البطارية للشحن، أو لتغيير البطارية بسبب تلفها أو انتهاء عمرها الافتراضي.

ويتساءل بعض السائقين هل فصل البطارية يؤدي إلى فقدان كمبيوتر السيارة البرمجة الخاصة به، وهل سيؤدي هذا إلى وجود خلل في السيارة؟

أجاب الخبراء على هذا التساؤل وقالوا، إن فصل البطارية عن السيارة وإعادة تركيبها أو استبدالها بأخرى جديدة لا يؤثر أبدًا على برمجة كمبيوتر السيارة ولا على أي نظام ولا يؤثر على عمل الحساسات في السيارة.

كما يوجد اعتقاد سائد أنه في حال أراد السائق تغيير البطارية واستبدالها بأخرى جديدة، فإنه يجب ترك المحرك في حالة تشغيل للحفاظ على برمجة الكمبيوتر، وهذا اعتقاد خاطئ أيضًا، بل يفضل غلق المحرك عند تغيير البطارية، ولن يؤثر ذلك على برمجة الكمبيوتر.

ويرجع سبب ذلك إلى أن الكمبيوتر يتمتع بذاكرتين، الأولى تتضمن برمجة السيارة بالكامل مثل صرفية البنزين، وقت تعشيق ناقل الحركة وغيره، ولا يمكن أن تُمسح أبدًا إلا من خلال أشخاص محترفين، والذاكرة الثانية آنية يمكن أن تُمسح لأنها ليست مهمة كالذاكرة الأولى لأنها تتضمن حرارة الجو، والتوقيت، والراديو مثلًا.