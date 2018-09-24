هل يمكن استيراد مركبة مستعملة موديل 2018؟

المواطن - الرياض

تفاعلت الجمارك مع استفسار بشأن إمكانية استيراد مركبة موديل العام الجاري 2018.

وردت الجمارك على الاستفسار بقولها: “نفيدكم بأنه أقل سنة صنع مسموح بدخولها هي 2013، وأن تكون المركبة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية”.

وأوضحت الجمارك أنه لمعرفة المزيد يمكن زيارة الرابط التالي: هنا

وفي سياق آخر، أكدت الجمارك أنه ابتداءً من الأحد المقبل ستمنع عبور أي إرسالية ترد إلى المملكة بقصد المرور عبر أراضيها “ترانزيت” ما لم تكن هذه الإرسالية محمولة داخل حاوية مُحكمة الإغلاق باستثناء الإرساليات التي يتعّذر وضعها في الحاويات أو التي تزيد أبعادها أطوال وحجم الحاوية كإرساليات المعدات الثقيلة ولفات الحديد وغيرها.

ودعت منافذها الجمركية إلى العمل بهذا الإجراء على إرساليات التبغ ومشتقاته الواردة “ترانزيت” والذي كان مقتصرًا عليها خلال الفترة الماضية.