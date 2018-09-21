هنا أبرز فعاليات احتفالات اليوم الوطني السعودي يوم الجمعة

المواطن - الرياض

تتواصل احتفالات اليوم الوطني السعودي في العديد من مناطق المملكة ضمن الفعاليات التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه.

مهرجان التراث الوطني

من مدينة جازان، وفي فعالية المهرجان التراثي الوطني الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه يجتمع التراث مع التطور، حيث سيقام سوق طعام فريد من نوعه. في هذه التجربة للاحتفال باليوم الوطني يجتمع طعم المطبخ السعودي والنكهات العالمية ‏المختلفة. سيفتح المهرجان أبوابه لمدة ثلاثة أيام، ويتوقع حضور عدد كبير من أهل مدينة جازان وزوارها.

تقام الفعالية في الكورنيش الشمالي اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة.

البريق الأخضر إنها مناسبة استثنائية تمثل يومًا مهمًا من أيام الوطن المعطاء، كان لزامًا علينا أن نقدم فيه أعلى درجات الإبداع الفني، إذ اختير «مركز الملك عبد الله المالي» في العاصمة الرياض، التحفة المعمارية الواقعة في شمال المدينة المزدهر، مسرحًا لعرض عالمي يقدمه رائد الموسيقى الإلكترونية جان ميشيل جار ليشارك موسيقاه الرائعة مع الجمهور السعودي بواسطة بانوراما حركية وبصرية.

وسيشمل العرض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه وسبق وأن أقيم في أكثر من دولة حضره ملايين الأشخاص، استخدام تقنيات بصرية وإضاءة معمارية بأشعة الضوء إضافة إلى مؤثرات ضوئية التي ستضيء كامل الحفل لمدة ساعة و٤٥ دقيقة.

يوم الفخر في نجران في مدينتنا الحبيبة نجران، سيُقام وبتنظيم من الهيئة العامة للترفيه مهرجان شعبي ترفيهي ابتداءً من ٢١ سبتمبر ولمدة ثلاثة أيام، يجمع العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية ضمن فنون شعبية، وأجواء تراثية، وعروض مرئية تُعرض على شاشات عملاقة، تحكي قصص إنجازات أبناء الوطن الغالي وتضحيات الشهداء. كما تشمل الفعالية مأكولات شعبية وألعاب للأطفال.

مكان الفعالية وحدة الملاعب وتبدأ اعتبارا من السابعة من مساء اليوم الجمعة. أجيال العزم في جدة

“ملحمة استعراضية وطنية بجدة، كُتبت من قبل شباب السعودية إلى أقرانهم، تحكي في نهجها وأسلوبها وإيقاع روايتها قصة شعب، حيث كل عنصر من الفصول الثمانية يُمثل الأجيال السعودية على مر الأزمان، مجسدًا فخرنا بجمال أرضنا وبماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. لوحات فنية مذهلة يُقدمها شباب سعودي، عبر الهيئة العامة للترفيه مستخدمًا أحدث التقنيات والمجسمات العملاقة على أنغام الأغاني الوطنية والتي يتوقع أن يحضرها ٣٠ ألف زائر.” مهرجان النور نورك يا بلد عند جادة الواجهة البحرية الجديدة في مدينة جدة، في يوم الوطن يبدأ مهرجان «النور نورك يا بلد» والذي ستستخدم به أحدث وسائل التقنية للترفيه عبر شاشات مائية تستعرض صور المملكة منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه حتى حاضر رؤيتنا المستقبلية، كما تنير الإضاءات ثلاثية الأبعاد المباني المحيطة والواجهة البحرية المميزة. وباستعمال تقنية العالم الافتراضي سيتفاعل الزوار معها باستخدام هواتفهم لرؤية ما حولهم بصورة مستقبلية.