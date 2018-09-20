هنا.. أسعار العملات العربية مقابل الريال اليوم الخميس

المواطن - عبدالرحمن دياب

تباينت أسعار العملات مقابل الريال في تعاملات اليوم الخميس، وفيما يلي ترصد “المواطن” أسعار العملات العربية مقابل العملة المحلية:

الجنيه المصري

1 جنيه مصري = 0.2095 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7733 جنيه مصري

الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9795 درهم إماراتي

الجنيه السوداني

1 جنيه سوداني = 0.2081 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.8063 جنيه سوداني

الدينار الجزائري

1 دينار جزائري = 0.0318 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.4615 دينار جزائري

الدينار البحريني

1 دينار بحريني = 9.9473 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

الدينار العراقي

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 318.5963 دينار عراقي

الدينار الأردني

1 دينار أردني = 5.2857 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1892 دينار أردني

الدينار الكويتي

1 دينار كويتي = 12.3866 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0807 دينار كويتي

الليرة اللبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 403.9945 ليرة لبنانية

الدينار الليبي

1 دينار ليبي = 2.7186 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3678 دينار ليبي

الدرهم المغربي

1 درهم مغربي = 0.3994 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5039 درهم مغربي

الليرة السورية

ليرة سورية (SYP)

الريال العماني

1 ريال عماني = 9.7409 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني

الدينار التونسي

1 دينار تونسي = 1.3464 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7427 دينار تونسي

الريال اليمني

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7500 ريال يمني

الفرنك الجيبوتي

1 فرنك جيبوتي = 0.0210 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 47.5975 فرنك جيبوتي