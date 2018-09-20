هنا.. أسعار العملات العربية مقابل الريال اليوم الخميس

تباينت أسعار العملات مقابل الريال في تعاملات اليوم الخميس، وفيما يلي ترصد “المواطن” أسعار العملات العربية مقابل العملة المحلية:
الجنيه المصري
1 جنيه مصري = 0.2095 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7733 جنيه مصري
الدرهم الإماراتي
1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9795 درهم إماراتي
الجنيه السوداني
1 جنيه سوداني = 0.2081 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.8063 جنيه سوداني
الدينار الجزائري
1 دينار جزائري = 0.0318 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.4615 دينار جزائري
الدينار البحريني
1 دينار بحريني = 9.9473 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني
الدينار العراقي
1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 318.5963 دينار عراقي
الدينار الأردني
1 دينار أردني = 5.2857 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1892 دينار أردني
الدينار الكويتي
1 دينار كويتي = 12.3866 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0807 دينار كويتي
الليرة اللبنانية
1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 403.9945 ليرة لبنانية
الدينار الليبي
1 دينار ليبي = 2.7186 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3678 دينار ليبي
الدرهم المغربي
1 درهم مغربي = 0.3994 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5039 درهم مغربي
الليرة السورية
ليرة سورية (SYP)
الريال العماني
1 ريال عماني = 9.7409 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني
الدينار التونسي
1 دينار تونسي = 1.3464 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.7427 دينار تونسي
الريال اليمني
1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7500 ريال يمني
الفرنك الجيبوتي
1 فرنك جيبوتي = 0.0210 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 47.5975 فرنك جيبوتي