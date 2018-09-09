هنا.. رابط التقديم على وظائف ديوان المراقبة العامة

المواطن - الرياض

أعلن ديوان المراقبة العامة عن توفر 54 وظيفة مالية وإدارية للرجال في عدة مراتب وذلك وفقاً لمجموعة من المسميات والشروط.

وأوضح ديوان المراقبة العامة أن الوظائف المتاحة هي “إداري، مراقب مالي، مدير وحدة الأمن والسلامة، مدقق حسابات”، حيث سيتم التقديم اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 29 / 12 / 1439هـ.

وأشار ديوان المراقبة العامة إلى أن الشروط المطلوبة للوظائف المتاحة على النحو التالي:

مراقب مالي في المرتبة العاشرة:

يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على البكالوريوس في المحاسبة.

لا تقل الخبرة عن 18 عاماً.

مدقق حسابات في المرتبة العاشرة:

يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في المحاسبة أو شهادة الدبلوم.

لا تقل عدد سنوات الخبرة عن 20 عاماً.

مراقب مالي في المرتبة التاسعة:

يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في المحاسبة.

لا تقل الخبرة عن 15 سنة.

مدير وحدة الأمن والسلامة في المرتبة العاشرة:

يشترط أن يكون حاصلاً على شهادات الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس.

لا تقل عدد سنوات الخبرة عن عشرين عاماً.

50 إدارياً في المرتبة الخامسة:

يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم سكرتارية إدارة مكتبية

شروط ديوان المراقبة العامة

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في أي قضية مخلة بالشرف والأمانة .

أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب.

ألا يكون قد سبق فصل المتقدم من خدمة الدولة لأسباب تأديبية.

وأضاف ديوان المراقبة العامة أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 29 / 12 / 1439هـ حتى يوم الثلاثاء 1 / 1 / 1440هـ وذلك للمرتبة الخامسة ، والتقديم متاح من 2 / 1 / 1440هـ للمرتبتين التاسعة والعاشرة.