هنا ضوابط وقواعد تعليق الدراسة

المواطن - الرياض

أعاد قرار وزارة التعليم سحب صلاحية تعليق الدراسة من الإدارات التعليمية حالة الجدل المرتبطة بهذه القضية التي تسبب حالة من الارتباك للطلاب وأولياء الأمور في معظم الحالات.

وأسندت وزارة التعليم قرار تعليق الدراسة إلى لجنة مركزية بالوزارة، يرأسها نائب الوزير، بالتنسيق مع إمارات المناطق والهيئة العامة للأرصاد والدفاع المدني، حالة من الجدل ما بين مؤيدين ورافضين.

وقررت الوزارة أن يكون تعليق الدراسة محصوراً على الطلاب والطالبات دون المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية، مع إمكانية تعليق الدراسة نتيجة الظروف المناخية في عدد من المدارس في منطقة تعليمية دون التعليق لكافة المدارس.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك القرار يأتي نتيجة تساهل الكثير من إدارات التعليم والجامعات في تعليق الدراسة، واتخاذ قرارات بمجرد تنبيهات بسيطة من الأرصاد.

حالات تعليق الدراسة

والمعروف أن تعليق الدارسة هو إجراء وقائي يتم وفق دليل معتمد من وزارتي التعليم والداخلية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ووفقًا للدليل المعتمد فإن تعليق الدراسة يتم في حالتين فقط، وهما: وجود تنبيه متقدم، أو تحذير من ظواهر جوية بناء على تقارير الأرصاد.

الإنذار المبكر

ويطالب الأهالي بأن يكون تعليق الدراسة قبل بداية اليوم الدراسي وتوجه الطلاب إلى المدارس والجامعات؛ حتى تتحقق الفائدة المرجوة منه، وهي حماية الأرواح.

وفي بعض الأحيان يتفاجأ الطلاب بصدور قرار تعليق الدراسة في منتصف اليوم الدراسي أو بعد توجههم للمدارس والجامعات، الأمر الذي يراه البعض بلا فائدة، لكن هذا يحدث في الحالات الطارئة وفور صدور التحذيرات بعد حدوث الظواهر الجوية.