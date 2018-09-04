هنا نتائج القبول النهائي لوظائف القوات الخاصة للأمن والحماية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية البرية (جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب)، والتي سبق الإعلان عنها في وقت سابق، داعية جميع المقبولين على هذه الوظائف مراجعة لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية حسب ما هو محدد في نتيجة القبول.

وبينت القوات أن المستندات والوثائق المطلوبة هي:

. أصل وثيقة التخرج، مع صورتين مصدقة من الجامعة بالنسبة لحملة البكالوريوس.

. أصل السجل الأكاديمي، مع صورتين مصدقة من الجامعة بالنسبة لحملة البكالوريوس.

. أصل وثيقة التخرج من الكلية أو المعهد بالنسبة لحملة الدبلوم سنتين، مع صورتين مصدقة من الكلية أو المعهد أو الجهة الحكومية المشرفة عليها.

. أصل السجل الأكاديمي (سجل الدرجات)، مع صورتين مصدقة من الكلية أو المعهد أو الجهة المشرفة عليها.

. أصل الشهادة الثانوية بالنسبة لحملة الدبلوم سنتين، مع صورتين مصدقة من الثانوية العامة.

. أصل وثيقة التخرج من الكلية أو المعهد بالنسبة لحملة الدبلوم ستة أشهر فأكثر، مع صورتين مصدقة من الكلية أو المعهد أو الجهة المشرفة عليها.

. أصل الشهادة الثانوية بالنسبة لحملة الدبلوم ستة أشهر فأكثر، مع صورتين مصدقة من الثانوية العامة.

. أصل الشهادة الثانوية بالنسبة لرتبة جندي، مع صورتين مصدقة من الثانوية العامة.

. عدد (6) صور شمسية حديثة وملونة مقاس (4 x 6) مكشوف الرأس يكتب عليها الاسم في الخلف.

. عدد (6) صور من الهوية الوطنية واضحة ومكبرة وتكتب عليها البيانات.

. أصل الهوية الوطنية عند المراجعة.

. نموذج تحويل الراتب لأحد البنوك مختومة من البنك.

. الدخول من البوابة رقم (5) الشرقية لكلية الملك فهد الأمنية.

وأوضحت أن موعد تحضير الطلبة وبدء الدورة سيكون يوم الاثنين الموافق 14/ 01/ 1440هـ الساعة السابعة صباحاً بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض، مشيرة إلى أنه سوف يتم استبعاد أي متقدم لا يَحضر في الوقت المحدد حسب ما هو موجود في الموقع أو لا يُحضر جميع الوثائق المطلوبة، مع التقيد بالحضور بالزي الرياضي المناسب في تمام الساعة (7) صباحاً حسب ما هو محدد في نتيجة القبول، وعدم إحضار الجوال لمقر اللجنة.

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