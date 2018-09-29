هنقرستيشن شريك التجارة الإلكترونية في بيبان عسير

المواطن - أبها

شاركت شركة هنقرستيشن في ملتقى بيبان عسير والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت في عسير، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير المنطقة كشريك للتجارة الإلكترونية.

وأوضح إبراهيم الجاسم الرئيس التنفيذي لـ هنقرستيشن أن مشاركة الشركة في ‏ملتقى بيبان، الذي انطلق يوم الخميس ويستمر ثلاثة أيام تحت شعار “للطموح فكرة وللنجاح بيبان”، تأتي ضمن مبادراتها لدعم الشباب ‏السعودي في كافة مناطق المملكة عموما ومنطقة عسير بشكل خاص لما تمثله هذه المنطقة من بُعد اقتصادي، وأضاف الجاسم أن الملتقى يسهم في تعزيز التواصل بين الأفكار الريادية المميزة وسبل الاستثمار المتاحة مما سيُثري الحركة التجارية بالمنطقة.

وشاركت هنقرستيشن في الملتقى من خلال تواجد ركن خاص لها في باب التجارة الإلكترونية حيث يتيح لأصحاب المطاعم تسجيل منشآتهم خلال يومين من اكتمال الشروط وتوقيع العقود بالإضافة إلى توفير فرص عمل من خلال تسجيل الباحثين عن العمل الحر في أوقات الفراغ لكسب مبالغ إضافية مناسبة كما قدمت هنقرستيشن خلال الملتقى ثلاث ورش عمل أولها عن استقطاب الكفاءات السعودية مقدمة من الأستاذ عبيد العنزي مدير الموارد البشرية، وكذلك ورشة عمل بعنوان كيفية الاستفادة من تحليل البيانات في المشاريع الناشئة من الأستاذ محمد أبو السعود مدير المنتج، وأخيراً ورشة عمل بعنوان كيف تبني مطبخ بيانات يسهل تعاملاتك من الأستاذ طارق العميريني مدير إدارة ذكاء الأعمال.

الجدير بالذكر أن ملتقى بيبان يقام في نسخته الثالثة – بعد إقامته في الرياض والقصيم ويأتي دعماً من “منشآت” لرواد الأعمال ‏من شباب المملكة العربية السعودية، ويدفع نحو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% ‏كأحد أهداف رؤية المملكة 2030.‏

يذكر أن هنقرستيشن تسعى للمشاركة في مثل هذه الملتقيات حرصا منها على تفعيل أدوارها في المسؤولية الاجتماعية وممكنة للشباب السعودي للحصول على فرص عمل إضافية وسبق لهنقرستيشن أن تعاونت مع العديد من الجامعات السعودية لتدريب الطلاب لتطوير قدراتهم ودفعهم إلى سوق العمل.