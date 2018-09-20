هواتف آيفون الجديدة بأسواق المملكة غداً.. تعرف على الأسعار

المواطن - الرياض

من المتوقع أن تبدأ الشركات العاملة في سوق الاتصالات بالمملكة، بعد الساعة الثامنة مساء غد الجمعة رسمیًا في طرح الأجھزة الجديدة لھواتف آيفون من شركة “أبل” في معارض الشركات في المدن الرئیسة.

وتطرح الشركات الأجھزة الجديدة، وھي آيفون XR وآيفون XS الجديد، الذي قدمت فیه خیاري شاشة عرض 5.6 و8.5 بوصة، أما الأكبر فسیكون “آيفون XS ماكس”، بألوانه الثلاثة الذھبي والفضي والرمادي.

وأوضحت شركة أبل أنھا دعمت ھاتفھا بتقنیات ممیزة للواقع الافتراضي، وأنه سیكون مفضلا لمحبي أجھزة الألعاب، كما سیتم دعم الھاتفین من طراز XS بتقنیة شاشة “أولید” ذات الألوان الأكثر دفئاً، والتي تم إضافة مجموعة من الخصائص الأكثر تمیزاً لھا.

وتصل سعة التخزين الداخلیة للھاتفین من طراز XS إلى 512 جیجابايت، أما الأسعار فھي بین 4299 و5899 ريالا لجھاز XS iPhone ، أما “آيفون XS ماكس”، فسعره بین 4749 و 6299 ريالا، حسب سعة التخزين.