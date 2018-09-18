هيفاء المنصور تحظى بإشادة عالمية بعد عرض فيلمها بمهرجان فينسيا

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

لاقى فيلم عُرس ابنة المغني للمخرجة هيفاء المنصور حفاوة كبيرة بعد عرضه في مهرجان فينسيا الدولي للأفلام بنسخته الـ75، وذلك في ثاني عروضها بالمحفل السينمائي الدولي.

وفي مقابلة أخيرة مع مجلة فوغ الأميركية، أوضحت المنصور أن قصة فيلمها الأخير كانت اختيارًا متعمدًا لأن “حفلات الزفاف هي المرآة الفعلية للمجتمع في المملكة”.

وبخلاف هذا العمل، تخوض المخرجة السعودية بدعم من مجلس الفيلم السعودي تجربة جديدة تتعلق بفيلمها القادم بعنوان “المرشح المثالي”، والذي يجسد قصة طبيبة شابة تقاتل من أجل تحقيق طموحاتها السياسية في المجتمع.

وعلى المستوى العالمي، عُرض فيلم ماري شيلي على هيفاء المنصور لتتولى عملية إخراجه السينمائي الذي يجسد حياة واحدة من كبار المعنيين بحقوق المرأة في العالم.

وقالت المنصور: “أرسلوا لي السيناريو وكنت مندهشة بعض الشيء، وقلت “أنا من المملكة العربية السعودية” ثم سألت وكيلي “هل يعلمون ذلك حقا؟.. ثم قرأت النص وأنا متعاطفة جدًا مع الشخصية وفهمت رحلتها”.

هيفاء المنصور سبق وأن شاركت في معرض فينسيا الدولي عام 2012 بفيلمها الشهير وجدة، والذي كان أول عمل سينمائي سعودي يشارك في المعرض الدولي، والذي انتهى منذ أيام قليلة.