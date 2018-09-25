هيومن رايتس ووتش: مليشيات الحوثي احتجزت رهائن وعذبت المعتقلين

المواطن - واس

اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بحقوق الإنسان، المليشيات الحوثية، باحتجاز رهائن وارتكاب “انتهاكات خطيرة” بحق محتجزين لديهم، بما في ذلك التعذيب في العاصمة اليمنية صنعاء، ووصفت ذلك بجريمة حرب.

وقالت المنظمة في بيان لها: ” إنها وثّقت 16 حالة احتجزت فيها المليشيات الحوثية أشخاصا بطريقة غير قانونية، غالبًا لإجبار أقاربهم على دفع المال”، ووصفت هذه المعاملة الحوثية للمحتجزين بالقاسية ووصلت في العديد من الحالات إلى التعذيب.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” المليشيات الحوثية إلى الإفراج فورا عن المحتجزين تعسفا ووقف الإخفاءات القسرية وإلى التحقيق جديا مع المسؤولين عن التعذيب واحتجاز الرهائن ومعاقبتهم.