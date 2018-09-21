وئام الدخيل أول مذيعة أخبار على شاشة الأولى السعودية.. مسيرة إعلامية حافلة

المواطن - الرياض

أطلت المذيعة، وئام الدخيل، على الجمهور بنشرة أخبار المساء بالقناة الأولى السعودية الرسمية، لتكون بذلك أول مذيعة أخبار سعودية تظهر على الشاشة الحكومية الأولى، التي ضمت الكثير من العناصر النسائية في الآونة الأخيرة.

وشاركت وئام الدخيل في تقديم النشرة، بمناسبة إطلاق وتدشين الهوية الجديدة للقناة والأخبار الرئيسيّة أمس الخميس مع الإعلامي السعودي القادم من قناة العربية، الزميل عمر النشوان، في تقديم نشرة إخبارية مختلفة ومبتكرة متضمنة أخباراً محلية وتغطيات مباشرة.

وتزخر السيرة الذاتية للإعلامية وئام عبدالعزيز صالح الدخيل بسجل مهني حافل، رغم عمرها المهني القصير وصغر سنها، حيث مرت خلال عملها في المجال الإعلامي، بمحطات تلفزة وصحف سعودية وعربية معروفة، بينها صحيفة الحياة، وقنوات CNBC عربية وروتانا خليجية والعرب وغيرها من المؤسسات والصروح الإعلامية الشهرية.

والدخيل خريجة قسم الإعلام في الجامعة اللبنانية الأمريكية، وقد التحقت بمكتب صحيفة “الحياة” في بيروت كمتدربة في بداية حياتها المهنية.

في العام 2013، باشرت وئام عملها كمراسلة في قناة CNBC عربية من مدينة جدة، حيث كانت أول مراسلة سعودية في المحطة حينها.

وفي العام التالي، انضمت إلى قناة روتانا خليجية 2014، حيث عملت هناك في برنامج القناة “سيدتي”.

وكانت الدخيل واحدة من الوجوه القليلة المعروفة في قناة “العرب” المملوكة للأمير الوليد بن طلال، والتي بثت ليوم واحد فقط عام 2015.