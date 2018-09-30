واتساب يبيع بيانات مستخدميه طمعًا في كعكة الإعلانات

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

يعتزم تطبيق التراسل الفوري واتساب إجراء مجموعة من التعديلات على نسق الخدمة الخاص به خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق عائد مادي من وراء الإعلانات التي ستغزو التطبيق على مدى الأشهر القادمة.

وفسرت صحيفة ديلي إكسبريس استقالة بريان أكتون المؤسس المساعد لواتساب من عضوية مجلس فيسبوك المالك الحالي لتطبيق التراسل، بأنه رفض الخطة التي وضعها موقع التواصل الاجتماعي للاستفادة من الإعلانات.

وقالت الصحيفة البريطانية إن تلك الخطط لا تُمانع منح البيانات الخاصة بالمستخدمين إلى المُعلنين، وهو الأمر الذي يُسهل عملية استهدافهم.

وتشمل تلك التغييرات كافة المنصات المشغلة لواتساب، ومنها iOS وآندرويد، وذلك في إطار السياسة الربحية الجديدة التي يتبعها فيسبوك، خاصة وأن واتساب هو تطبيق الدردشة الأكثر شعبية في العالم، يستخدمه أكثر من 1.5 مليار شخص كل شهر.

وكشف بريان أكتور الشريك المؤسس للتطبيق خلال حواره مع مجلة فوربس الأميركية، أن وسائل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتربح من واتساب، شملت منح ميزة تقنية للشركات للحديث بشكل مباشر مع العملاء وعرض خدماتهم الإعلانية دون وساطة من جانب فيسبوك.

وقال بريان إن تلك الميزة بدأت تجربتها بشكل ضيق على عدد من الحسابات النشطة في العالم، إلا أنه لم يتم تفعيلها بشكل رسمي وكامل.

وأوضح أن تلك الميزة تسمح للشركات في التواصل بشكل مباشر مع العميل، وذلك عن طريق رسائل تشمل إعلانات واضحة عن المنتجات والخدمات والسلع التي يقومون بإنتاجها.

ويُتاح للعميل -وفقًا لضوابط واتساب- الرد بأي شكل على الرسالة، بما في ذلك الإبلاغ عنها أو التشكيك في صحتها، خاصة وأن واتساب لم يُقر تلك التقنية بعد.

ويجري تطبيق التراسل الفوري واتساب، مجموعة من التعديلات الرئيسية على خدماته، والتي قد ينتج عنها حذف كامل لكافة الصورة ومقاطع الفيديو القديمة من صفحات الدردشة الخاصة.