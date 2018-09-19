واتساب يطلق ميزتين جديدتين

المواطن - متابعة

يتجه تطبيق التراسل الفوري واتساب إلى إطلاق ميزتين مهمتين لإطالة عمر البطارية في الجهاز والتحكم في مستوى الإضاءة خلال فترة الليل لأجل حماية العينين.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الميزة الجديدة ستقلل من الطابع البراق للشاشة خلال فترة الليل، وهذا يؤدي بصورة مباشرة إلى تقليل استهلاك الطاقة في الجهاز.

وكانت أحدث نسخة من تطبيق التراسل الفوري واتساب قد حملت خبرًا سيئًا لمستخدمي هواتف “آيفون” القديمة، إذ لن يكون بمقدورهم أن يقوموا بتحميل هذه المنصة إلا في حال كان لديهم نظام تشغيل iOS 8 على الأقل أو النسخ الأخرى الأحدث.

ولن يعود بوسع مستخدمي هاتف “آيفون 4” والأجهزة الأخرى الأكثر قدمًا، بمقتضى هذا التغيير، أن يقوموا بإعادة تنزيل التطبيق، أو تلقي التحديثات التي تصل بين الفينة والأخرى.