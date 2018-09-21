واتساب يوقف خدماته على هذه النسخ من هواتف آيفون.. قريبًا

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب، أن خدماته لن تعمل على بعض أجهزة أبل آيفون اعتبارًا من عام 2020، وذلك وفقًا للتحديثات المنتظرة في خدمة التراسل للتطبيق الذي يملكه موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وحسب ما جاء في صحيفة ميرور البريطانية، فإنه بحلول عام 2020 لم يتمكن أصحاب بعض الأنواع من هواتف آيفون من تشغيل الخدمة؛ لأن واتساب سيعمل على أنظمة التشغيل iOS 8.

ويعني ذلك أن هواتف آيفون ما قبل عام 2013 لن تدعم تشغيل خدمات واتساب؛ كونها لا تقبل التحديثات الأخيرة لأنظمة التشغيل iOS الخاصة بهواتف أبل.

ويؤثر القرار بشكل رئيسي على بعض النسخ القديمة لهواتف أبل مثل آيفون 4 الذي تم إنتاجه في عام 2010، فيما سيكون هاتف آيفون 5 بكل نسخه قادرًا على تشغيل خدمات واتساب بشكل سلس في عام 2020.

وأجرى تطبيق التراسل الفوري بعض التعديلات الخاصة على عملية توجيه الرسائل ومشاركتها في بعض الهواتف الذكية، وعلى رأسها أبل آيفون، حيث شملت التعديلات إعادة التوجيه والمشاركة.

وتضمنت التعديلات الجديدة إعادة توجيه الروابط والصور والفيديوهات بحد أقصى لـ5 أشخاص مستخدمين لواتساب، وهو الأمر الذي رآه التطبيق المملوك لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد يساهم في الحد من ظاهرة الرسائل المزيفة.

وكانت أبل قد كشفت خلال الأسبوع الماضي عن النسخة الأحدث من نظام التشغيل iOS 12، والذي جاء بعد أيام قليلة من كشف الشركة الأميركية العملاقة عن أحدث نسخ هواتفها الذكية، وهي آيفون XS MAX وآيفون XS وآيفون Xr.